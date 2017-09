Stadtteilspaziergang in Trier-Nord

TRIER. Am Samstag, 16. September, lädt das Quartiersmanagement Trier-Nord von elf bis 13 Uhr zum Stadtteilspaziergang in das Soziale-Stadt-Gebiet Trier-Nord ein. Dieses Gebiet wurde im letzten Jahr per Stadtratsbeschluss erweitert. Neben großen Teilen des Stadtbezirks Nells Ländchen zwischen Wasserweg und Verteilerring/Dasbachstraße gehören seit 2016 auch Bereiche des Stadtbezirks Maximin dazu: von der Paulinstraße bis zur Mosel mit dem Jugendzentrum Exzellenzhaus und dem Nordbad Trier.

Der Stadtteilspaziergang mit Quartiersmanagerin Maria Ohlig ist ein Angebot an die Bürger und Bürgerinnen dieses Quartiers, aber auch an alle Interessierten, sich Zeit zu nehmen und mit offenen Augen die Entwicklungen dieses Stadtviertels wahrzunehmen. Wie hat sich das Viertel verändert? Was gibt es Neues? Was muss angepackt werden?

Treffpunkt ist der Vorplatz des Bürgerhauses Trier-Nord.

Kontakt: Quartiersmanagement Trier-Nord, Maria Ohlig, Tel. 0651/13272; maria.ohlig@wogebe.de. (tr)



