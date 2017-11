Stadtvorstand informiert sich in Olewig

TRIER. In der Reihe “Stadtvorstand vor Ort” waren Oberbürgermeister Wolfram Leibe sowie die Dezernenten Angelika Birk und Thomas Schmitt in dieser Woche zu Gast in Olewig. Ortsvorsteherin Petra Block und ihr Stellvertreter Peter Terges lobten den von der Stadt zu mehr als 60 Prozent finanzierten und kürzlich eröffneten Neubau der Kindertagesstätte St. Anna in der Nähe der Grundschule. Dazu gehört auch ein Spielplatz. Sehr zufrieden zeigten sich die Olewiger mit der Arbeit der Stadtreinigung in ihrem Stadtteil. Leibe sagte in dem Gespräch zu, dass bis zum Weinfest im August 2018 die Treppenanlage erneuert wird.



Drucken