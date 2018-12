Stadtvorstand sieht Chancen in Globus-Plänen

TRIER. Der Stadtvorstand sieht durchaus Chancen in den Ansiedlungsplänen der saarländischen Firma “Globus”. Als Verwaltung sei man aber zur Neutralität verpflichtet und trete deshalb nun in die differenzierte Aufarbeitung ein. Das teilte Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Montag mit.

Seinen Worten zufolge setzt sich derzeit die Verwaltung genauestens mit den Details auseinander. Man werde seine Hausaufgaben schnell und gewissenhaft machen, betonte der OB. Einen konkreten Zeitplan konnte er auf Nachfrage von Journalisten allerdings nicht nennen.

Nach der Bearbeitung durch die Verwaltung muss sich dann der Stadtrat mit dem Thema auseinandersetzen. (-flo-)



