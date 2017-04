Städtische Dienststellen – Oster-Änderungen

TRIER. Rund um die Osterfeiertage ändern sich die Öffnungszeiten mehrerer städtische Einrichtungen.

♦ Die Büros von VHS und Musikschule sind in der ersten Osterferienwoche am Montag und Dienstag von 14.30 bis 16 und am Mittwoch/ Donnerstag von 8.45 bis 12.15 Uhr geöffnet. Nach Ostern ist die Geschäftsstelle vom 18. bis 21. April geschlossen. Die Kurse finden wie angekündigt statt.

♦ Die Stadtbibliothek im Palais Walderdorff am Domfreihof ist am Ostersamstag (15. April) geschlossen.

♦ Die Kfz-Zulassungsstelle ist am Gründonnerstag (13. April) nur von sieben bis 13 Uhr geöffnet. Die städtische Straßenverkehrsbehörde sowie das Büro für Fahrerlaubnisse sind an diesem Tag nachmittags geschlossen.

♦ Das Bürgeramt im Rathaushauptgebäude ist am 13. April nur von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (tr)



