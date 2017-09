Stärkung für ehrenamtlich Engagierte

TRIER. “Aufgeschlossen – Geschenk für viele”; unter diesem Motto lädt die Fachkonferenz Soziales des Dekanats Trier nun bereits zum elften Mal ehrenamtlich Mitarbeitende in Besuchs-, Sozial- und Pflegediensten der Pfarreien, der Krankenhäuser und der Caritas, aber auch pflegende Angehörige zu einem “Oasentag” ins Trierer Priesterseminar ein. Die geistlich-kreativen Stunden sollen für das großartige und sehr oft unscheinbare christliche Engagement im Dienst am Nächsten ein Danke-Schön und zugleich auch Stärkung sein. Der Oasentag findet statt am Dienstag, 26. September, von 15 bis 19.30 Uhr (gemeinsamer Beginn in der Jesuitenkirche). Bei der gemeinsamen Begegnungszeit von 18.30 bis 19.30 Uhr wird ein kleiner kostenloser Imbiss gereicht. Hier ist Gelegenheit, sich kennenzulernen und sich auszutauschen.

Anmeldung und Infos bei: Caritasverband Trier, Andreas Schäfer, Jesuitenstr. 13, 54290 Trier, Telefon 0651/2096-502, E-Mail: schaefer.andreas@caritas-region-trier.de oder Dekanat Trier, Pastoralreferent Johannes Rau, Paulusplatz 3, 54290 Trier, Telefon 0651/979419-5, E-Mail: johannes.rau@bistum-trier.de. (tr)



