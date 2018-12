Stark nachgefragt – Lebensberatung im Bistum Trier

TRIER. Digitalisierung, Integration und der Fachkräftemangel im Bereich Beratung: Dies sind aktuell drei wichtige Themenbereiche, die die Lebensberatung im Bistum Trier beschäftigen. Wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von der Beratung der katholischen Kirche profitieren, zeigt ein Blick auf den Jahresbericht 2017: Über 30.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind 2017 durch die Lebensberatungen im Bistum Trier beraten worden oder haben Zusatzangebote wie Elternkurse oder offene Sprechstunden wahrgenommen.

Dabei beziehen sich die 8.953 erbrachten Beratungs-Leistungen in den 20 Dienststellen der Lebensberatung des Bistums von Bad Kreuznach über Gerolstein bis Saarlouis auf 20.037 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich nahmen 10.225 Personen an weiteren Angeboten der Lebensberatungen wie Elternkursen, offenen Sprechstunden oder Weiterbildungen teil. Bezogen auf die Personen wurde die größte Anzahl an Leistungen für Kinder bis sechs Jahren erbracht. Auf Platz eins der wichtigsten Beratungsanlässe stehen bei Kindern und Jugendlichen die Trennung oder Scheidung der Eltern und der Umgang mit Sorgerechtsstreitigkeiten. Weitere Gründe für eine Beratung sind Partnerschaftskonflikte der Eltern, Probleme beim Erziehungsverhalten oder mit dem Erziehungsstil, die psychische Erkrankung eines Elternteils oder die Erschöpfung und Überbelastung der Kinder und Jugendlichen. Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren lebten über die Hälfte nicht in ihrer Ursprungsfamilie.

Auch bei den Erwachsenen stehen die Partnerschaftsprobleme an erster Stelle der Beratungsthemen. Zudem führen kritische Lebensereignisse und persönliche Verluste, Depressionen oder Selbstwertprobleme, Belastung durch das familiäre Umfeld oder Überbelastung und Stress Frauen und Männer zur Lebensberatung. Die Beratungsdauer pro Fall nimmt in den letzten Jahren tendenziell zu, über 50 Prozent der Beratungen dauerten vier bis zehn Stunden oder sogar länger als zehn Stunden. Die Kategorien blieben seit Jahren gleich, was sich aber nach Wahrnehmung der Beraterinnen und Berater vor Ort ändert, ist die Art und Weise, wie miteinander gesprochen oder gestritten wird. Registriert werden auch mehr Anfragen im Kontext von Kindeswohlgefährdung, was aber auch mit entsprechenden Vereinbarungen mit den Jugendämtern zu tun habe.

Ein großes Thema für die Zukunft ist für die Lebensberatung die Digitalisierung. Bereits 2003 unter Bischof Marx wurde die Online-Beratung ins Leben gerufen, wobei es schon vorher Beratung per E-Mail gab. Ein weiteres Entwicklungsfeld sind die Angebote für Geflüchtete, gerade im Blick auf Trauma-Stabilisierung. Inzwischen gehe es stärker um das Thema Integration und Inklusion. Problematisch wird der Fachkräftemangel bei Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeitern und Theologen gewertet. (tr)



