Startschuss: Vorverkauf “Rosa Karneval”

TRIER. Übermorgen, Sonntag, 19. November, startet der allgemeine Vorverkauf für die großen “Rosa Sitzungen”. Ab 15 Uhr fällt der Startschuss im Café des SCHMIT-Z in der Mustorstraße 4. Auch danach können immer dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr Karten im Büro des SCHMIT-Z erworben werden − solange der Vorrat reicht.

Seit dem Jahr 2000 und in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in der Trierer Messeparkhalle veranstaltet SCHMIT-Z e.V., das Trierer Schwulen- und Lesbenzentrum die “Rosa Sitzungen”. Seitdem ist der Rosa-Karneval mit insgesamt 4.300 Zuschauern der größte Sitzungskarneval der Region und freut sich über einen wachsenden und großen Zuspruch. Die schwul-lesbische Bühnentruppe des SCHMIT-Z e.V. ist seit Beginn ehrenamtlich tätig. Dadurch kommt der gesamte Erlös den wichtigen gemeinnützigen Projekten (Soziokultur, Bildung, Jugendhilfe, queere Flüchtlingsarbeit) des SCHMIT-Z zugute.

Die neue Session findet unter dem Motto “Gaywarts – Gleis 9 ¾” statt. Um auf das berüchtigte Gleis 9 3/4 zu gelangen, braucht man natürlich eine Einladung in Form eines der heiß begehrten Tickets des Rosa-Karnevals. Nicht der Bahnhof King’s Cross in London, sondern der Messepark in Trier ist Ausgangspunkt einer wunderbaren Zugreise mit dem Gaywarts-Express. Die Zuschauer werden eingeladen: “Fahrt mit zur Zauberschule und entdeckt eine Welt voller Vielfalt und Magie!”

Und das ist die Botschaft von Gaywarts: Gemeinsam sind wir eine bunte Familie und nur zusammen haben wir die Kraft den Hass der Voldemorts dieser Erde zu überwinden. Trier maju!

Die Sitzungstermine für den Rosa-Karneval sind: 2., 3., 9. und 10. Februar 2018.

Weitere Infos auf www.rosasitzung.de. (tr)



