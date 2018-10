Stefanie Adam ist die neue Frau an der Spitze

TRIER. Ab Oktober übernimmt Stefanie Adam die operative Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. Sie lenkt damit zukünftig gemeinsam mit Heribert Wilhelmi, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier, und Anita Baljevic, der Geschäftsführerin des Internen Services der Agentur für Arbeit Trier, die Geschicke der Arbeitsmarktbehörde mit über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die gebürtige Prümerin war zuletzt in der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit als Expertin für das Performancemanagement tätig und hat in dieser Funktion mehrere rheinland-pfälzische und saarländische Arbeitsagenturen und Jobcenter beraten. Aber auch in der Region Trier ist die 37-jährige Moselanerin kein unbeschriebenes Blatt. Ihre berufliche Karriere begann als Studentin und Arbeitsvermittlerin in der Agentur für Arbeit Trier, wo sie in den vergangenen Jahren bereits mehrere Führungspositionen begleitete. Von 2013 bis Anfang 2018 war sie als Bereichsleiterin tätig. Deshalb sagt sie selbst, dass sich ihre Rückkehr nach Trier ein bisschen wie zu Hause ankommen anfühle: “Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Menschen in meiner Heimatregion. In den nächsten Wochen möchte ich mit möglichst vielen von ihnen ins Gespräch kommen.“

Das Aufgabengebiet der operativen Geschäftsführerin umfasst alle Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegrationsleistungen der Agentur für Arbeit Trier – angefangen bei der Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung über die Arbeitsvermittlung und die Arbeitgeberberatung bis hin zu den verschiedenen Qualifizierungsprogrammen für Jobsuchende sowie der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung und Geflüchteten. Zum Schwerpunkt ihrer Arbeit sagt Stefanie Adam: “Gemeinsam mit allen Partnern am regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt möchte ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles dafür tun, um Menschen und Arbeit zusammenzubringen und die Unternehmen mit den dringend benötigten Fachkräften zu versorgen. Hier bieten junge Menschen, Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte, Berufsrückkehrerinnen und andere Personengruppen, die bisher nicht ausreichend von der guten Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage profitiert haben, noch zahlreiche Potenziale.“

Im Mittelpunkt dabei steht die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Beschäftigten der Arbeitsagentur genauso wie das Engagement in regionalen Netzwerken: “Die Agentur für Arbeit ist ein wichtiger und verlässlicher Partner im Zusammenwirken aller Arbeitsmarktakteure. Ich werde mich dafür einsetzen, diese Zusammenarbeit weiter zu stärken.“ (tr)



Drucken