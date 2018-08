Steff Becker nun auch als Trio unterwegs

TRIER. Steff Becker in Trier vorzustellen, das hieße Eulen nach Athen zu tragen. Das musikalische Schwergewicht gehört zu Trier wie die Porta Nigra. Sein hoher Bekanntheitsgrad liegt zum Teil auch darin, dass Becker mit den unterschiedlichsten Formationen auftritt. Wobei sein Repertoire vom Musical über Rock, Pop, Blues bis hin zum Jazz reicht. Und als wäre das noch nicht genug, arbeitet er in diesen Tagen an einem neuen Projekt. Zusammen mit der klassischen Cellistin Angela Simons und dem Gitarristen Rainer Wollmann bildet Steff Becker ein Trio, das zu den unterschiedlichsten Anlässen gebucht werden kann.

Von Rolf Lorig

Irgendwo im Trierer Westen. In einem Kellerraum proben Becker und seine beiden Musikerkollegen gerade “Bleib’ heut Nacht”. Der von Becker geschriebene Song klingt in dieser kleinen Besetzung ganz anders, noch viel eindringlicher. Die Gitarre von Rainer Wollmann führt elegant durch den Song, das mit Herz gespielte Cello von Angela Simmons erdet das Stück, die Stimme von Steff Becker füllt den Raum. Dass der Bläsersatz nicht dabei ist, fällt nur am Anfang auf. Merkt auch nur der, der das Lied in der großen Besetzung schon mal gehört hat. Alles passt, vielleicht kommt der Song auf diese Weise sogar noch eindringlicher rüber. Auf jeden Fall lässt er noch besser träumen.

Darauf angesprochen, schmunzelt Becker. Genau das habe ihm auch vorgeschwebt, sagt er. Die gleichen selbst geschriebenen Songs von unterschiedlichen Formationen in verschiedenen Besetzungen dargeboten, das lässt das eigene Liedgut immer wieder neu erscheinen.

Doch weshalb nun auch noch ein Trio? Schließlich ist er mit seiner Steff Becker Band, Becker akustisch, dem Music Colors Orchestra feat. Steff Becker und der BigBand Art of Music schon gut unterwegs. Und bei der Gelegenheit: im November feiert Becker im Bürgerzentrum Schweich sogar schon sein 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Musik für individuelle Anlässe

Die Erklärung ist denkbar einfach: “Ich bekomme sehr viele Anfragen, da sind die bisherigen Besetzungen einfach zu groß”, erklärt der Sänger und Songschreiber. Und gibt Beispiele für einige dieser Anfragen: “Vernissagen, Familienfeiern, Trauerfeiern – das mehrt sich – oder Hochzeiten.” Insbesondere die musikalische Begleitung bei Hochzeiten nehme mehr und mehr zu. “Da werden dann auch oft ganz bestimmte Stücke nachgefragt, die für das Brautpaar von Bedeutung sind wie beispielsweise ‘Du bist das Beste’ von Silbermond”, führt Becker an. Und Rainer Wollmann, der auch als Gitarrenlehrer an der Modern Music School tätig ist, fällt spontan ein weiterer Titel ein. “More than Words”, mit dem Westlife 1999 einen großen Erfolg hatte. “Wenn wir um diese Wünsche wissen, können wir uns – eine rechtzeitige Buchung vorausgesetzt – auch darauf einstellen”, sagt Becker.

Gemeinsame Proben gibt es vor den Auftritten nicht viele. Kein Wunder, wenn man wie beispielsweise Angela Simons eine ausgebildete Konzert-Cellistin ist, genügen zur Vorbereitung auch Einzelproben. Vor dem Auftritt gibt es dann noch eine gemeinsame Probe und dann kann das Ereignis auch schon kommen.

Allerdings wollen die drei Musiker nicht nur als Musikbox fungieren und die Stücke anderer Formationen abspielen. “Ich arbeite ständig an neuen Songs. Die nehme ich an der Gitarre auf und schicke das dann als Sounddatei an die anderen Musiker”, sagt Steff Becker. Und die lassen sich gerne darauf ein, hoffen gemeinsam mit Steff auf den großen Wurf.

Seit Mai arbeitet das Trio nun zusammen. “In der Findungsphase muss man schon etwas mehr Zeit investieren”, räumt Becker ein.

Am kommenden Wochenende wird es ernst. Dann steht der erste Auftritt bei einer Hochzeit an. Für das Steff Becker Trio die erste Bewährungsprobe. Dass die drei Musiker diese mit Bravour bestehen werden, daran besteht an dieser Stelle kein Zweifel.



Drucken