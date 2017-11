Steier eröffnet Bürgerbüro und lädt zur Einweihung ein

TRIER. Der Trierer Bundestagsabgeordnete Andreas Steier (CDU) hat am 24. Oktober offiziell seine Arbeit als Mitglied des Deutschen Bundestages aufgenommen und erst vor einigen Tagen sein Bürgerbüro in der Trierer Innenstadt eröffnet. “Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mit ihren Anliegen, Ideen oder Problemen, bei denen ich als Politiker helfen kann, zu mir zu kommen”, so Steier. Die offizielle Einweihungsfeier findet am Donnerstag, 30. November, 13 bis 18 Uhr statt. Steier hofft auf den Besuch zahlreicher Bürgerinnen und Bürger: “Mein Team und ich freuen uns, Sie kennenzulernen. Lassen Sie uns persönlich ins Gespräch kommen.” (tr)



