Steier holt Direktmandat

TRIER. Andreas Steier von der CDU hat bei der heutigen Bundestagswahl das Direktmandat im Wahlkreis Trier gewonnen. Damit setzte der Pellinger sich gegen Bundesfamilienministerin Katarina Barley von der SPD durch. Die Schweicherin konnte zwar gegenüber der Wahl von 2013 zulegen (2,6 Prozentpunkte), während Steier im Vergleich zum Ergebnis seines Vorgängers Bernhard Kaster einen Verlust von 10,9 Prozentpunkten hinnehmen musste. Dennoch lag Steier am Ende mit 37,9 Prozent der Wählerstimmen vor Barley (33,7 Prozent). Die Schweicherin wird voraussichtlich dennoch über die Landesliste (Platz drei) in den neuen Bundestag einziehen.

In der Stadt Trier lag Barley mit 33,9 Prozent vor Steier (32,8 Prozent). Dafür gewann der Christdemokrat alle Verbandsgemeinden, die zum Wahlkreis Trier gehören. Bei den Zweitstimmen lagen die Verluste der SPD (minus 1,6 Prozent) im Wahlkreis Trier deutlich unter dem Bundesergebnis. Die CDU musste hingegen auch in der Region herbe Verluste einstecken (minus 6,7 Prozent). Dennoch bleibt die Union auch hier stärkste politische Kraft (37,3 Prozent) vor der SPD (24,7 Prozent). Die Grünen holten neun Prozent der Zweitstimmen, die FDP 9,2 Prozent, die Linke 8,6 Prozent und die AfD – konträr zum Bundesergebnis – nur acht Prozent. Hochburg der Grünen bleibt die Stadt Trier, wo die Öko-Partei 12,2 Prozent einfahren konnte.

“Ich möchte Andreas Steier zunächst zum Wahlsieg gratulieren”, sagte SPD-Spitzenkandidatin Barley am späten Abend telefonisch gegenüber dem reporter. “Enttäuscht bin ich keineswegs, aber natürlich hätte ich den Wahlkreis gerne direkt gewonnen”, so Barley. Der große Abstand bei den Zweitstimmen sei bei den Erststimmen jedoch nur schwer auszugleichen. Ihre Partei habe auch in der Region einen “großartigen Wahlkampf” geführt. “Leider hat es nicht gereicht, auch wenn es knapp war”, sagte die Familienministerin.

Wahlsieger Andreas Steier, der am Abend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, tritt damit die Nachfolge von Bernhard Kaster an, der bereits im vergangenen Jahr seinen Rückzug aus der Bundespolitik erklärt hatte. Steier hatte bereits im Vorfeld angekündigt, im Falle seines Wahlsieges in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und dessen “erfolgreiche Politik für die Region” fortsetzen zu wollen.

Auch Katrin Werner (Die Linke) und Corinna Rüffer (Grüne) ist über die jeweilige Landesliste ihrer Parteien der erneute Sprung in den Bundestag gelungen. Für Werner ist es die dritte Wahlperiode in Berlin; Rüffer zieht zum zweiten Mal ins Berliner Parlament ein. (et)

Extra

Der Wahlabend in Trier lief aus Sicht von Wahlleiter Oberbürgermeister Wolfram Leibe weitgehend reibungslos ab. Um 21.50 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest. Leibe dankte am Abend den zahlreichen Wahlhelfern in den Wahllokalen und bei der Auszählung für ihr Engagement. In der Stadt Trier waren 850 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zum Teil bis spät am Sonntagabend im Einsatz, darunter auch rund 400 Männer und Frauen aus der Stadtverwaltung. In der Stadt gab es 72 Wahllokale in den Stadtteilen, die bei dieser Wahl erstmals alle barrierefrei zu erreichen waren. Besonders die Auszählung des stark angestiegenen Briefwähleranteils bereitete beim Auszählen mehr Mühe als bei vorherigen Wahlen. 23.489 Menschen aus Trier hatten im Vorfeld der Wahl Briefwahlunterlagen angefordert. 60.122 Menschen hatten sich in der Stadt insgesamt an der Wahl beteiligt; die Wahlbeteiligung lag damit bei 74,8 Prozent. (tr)



