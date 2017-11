Steier: “Neuwahlen sind unredlich”

BERLIN/TRIER. Der Trierer Bundestagsabgeordnete Andreas Steier (CDU) hat den Abbruch der Sondierungsgespräche in Berlin zwischen Union, FDP und Grünen durch die Freien Demokraten kritisiert. “Der Abbruch der Verhandlungen in der vergangenen Nacht hat mich überrascht. Es lagen über 60 Seiten Verhandlungspapiere auf dem Tisch − mit sehr guten Inhalten für Deutschland und die Menschen. Meines Erachtens hätte es sich gelohnt, für diese Inhalte weiter zu kämpfen”, so Steier.

“Wir wollten die Familien stärken, zum Beispiel durch 25 Euro mehr Kindergeld pro Kind und Monat. Auch im Bereich Pflege wollten wir die Familien besser unterstützen – Kinder von pflegebedürftigen Eltern sollten finanziell entlastet werden. Für den ländlichen Raum lag die Einigung auf dem Tisch, die Ärzteversorgung erheblich zu verbessern. Auch sollte das schnelle Internet gefördert werden, durch flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025. Alle Verwaltungsgänge sollten bis 2022 auch digital möglich sein”, sagt der Christdemokrat.

“Gerade bei meinem Herzensthema, der Forschungspolitik, gab es bereits früh in den Verhandlungen gute Einigungen: eine teuerliche Forschungsförderung mit besonderer Ausrichtung auf kleine und mittlere Unternehmen, zudem die erhebliche Erhöhung der Ausgaben für Forschung auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bis 2025. Richtig ist auch, dass es noch Streitpunkte zu klären gab, vornehmlich in der Klimapolitik und bei der Flüchtlingsfrage. Aber auch hier sind die Sondierer viele Schritte vorangekommen, eine Einigung wäre möglich gewesen”, so Steier, der einräumt, “dass heute keine guten Optionen auf dem Tisch liegen”.

“Wir werden abwarten müssen, ob die SPD sich noch dazu durchringen kann, sich zu ihrer staatspolitischen Verantwortung zu bekennen und zumindest über den Eintritt in eine Regierung verhandeln will. Auch eine Minderheitenregierung darf als Option nicht direkt kategorisch ausgeschlossen werden. Die schlechteste aller möglichen Optionen sind meines Erachtens voreilige Neuwahlen. Die Wähler haben uns einen Auftrag gegeben. Ihnen das Problem jetzt wieder vor die Füße zu werfen, halte ich für unredlich. Nach dem Motto: ‘Wählt ihr mal so lange, bis uns das Ergebnis passt’. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Neuwahlen können nur das allerletzte Mittel sein”, betont Steier. (tr)



Drucken