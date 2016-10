Steinewerfer auf der Fußgängerbrücke in Trier-Feyen

TRIER. Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es laut Polizei am Mittwoch, 26. Oktober, gegen 7.45 Uhr durch Steinewerfer von einer Fußgängerbrücke in Trier-Feyen. Zu dieser Zeit befuhr ein dunkler VW Golf die von Pellingen in Richtung Trier verlaufende L 268. In der Ortslage Feyen bemerkte die Fahrzeugführerin auf einer die Straße überquerende Fußgängerbrücke eine Gruppe von drei bis vier Personen, die über das Brückengeländer gebeugt standen. Aufgrund der Körpergröße, etwa 1,50 bis 1,60 Meter, könnte hierbei von einer Gruppe Kinder oder Jugendlicher ausgegangen werden.

Beim Unterfahren der Fußgängerbrücke sah die Fahrzeugführerin eine Wurfbewegung von einer auf der Brücke befindlichen Person und hörte wenig später Einschläge auf dem Fahrzeugdach. Die Frau und ihr im Fahrzeug sitzendes elfjähriges Kind erlitten durch diesen Eingriff in den Straßenverkehr keine Verletzungen, es entstand zum Glück nur Sachschaden am Auto.

Der Steinewerfer fiel insbesondere durch eine helle, grüne Jacke auf.

Zeugen, die Angaben zu den Personen auf der Fußgängerbrücke machen können, werden gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Telefonnummer 0651 / 20157525 in Verbindung zu setzen. (tr)