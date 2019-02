“Stell Dich vor, Hariulfus!“

TRIER. Am Sonntag, 17. Februar, um 15 Uhr, findet der nächste Termin in der Führungsreihe “Lieblingsstücke“ im Rheinischen Landesmuseum Trier statt. Dieses Mal führt Lars Blöck, stellvertretender Leiter der Archäologischen Denkmalpflege in Trier und Konservator, durch die Geschichte.

Die öffentliche Führungsreihe lädt dazu ein, die Experten des Landesmuseums kennenzulernen. Diese gewähren neue und exklusive Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche im Museumsalltag und erzählen zugleich Spannendes über ihre persönlichen “Lieblingsstücke“ in der Sammlung.

Neben Fundstücken aus spätrömischer Zeit wie der Grabinschrift des jung verstorbenen Burgunders Hariulfus, Offiziersanwärter in der kaiserlichen Leibgarde, zeigt der Experte für Numismatik auch Münzschätze und ausgesuchte Prägungen im Münzkabinett des Landesmuseums.

Dauer ca. 90 min, max. 25 Personen, eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich.

Kostenbeitrag: Museumseintritt zzgl. 2,00 € Führungsgebühr (tr)



Drucken