Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan

TRIER. In den nächsten Tagen befassen sich weitere Ortsbeiräte mit den Ergebnissen der zweiten Auslegung des künftigen Flächennutzungsplans Trier 2030 und geben ihr Votum ab zu dritten Runde der öffentlichen Einsichtnahme:

Feyen-Weismark am Mittwoch, 21. Februar, 18.30 Uhr, “Georgs Restaurant“ am Südbad.

Olewig am Mittwoch, 21. Februar, 19 Uhr, Grundschule Auf der Ayl.

Kernscheid am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, Clubraum der SSG-Mehrzweckhalle.

Trier-Mitte/Gartenfeld am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, Cafeteria im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder, Bruchhausenstraße.

Filsch am Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr, in der Kulturscheune, Breitenweg.

Tarforst am Dienstag, 27. Februar, 19.45 Uhr, Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz.

Ehrang/Quint am Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr, Bürgerhaus.

Mariahof am Donnerstag, 1. März, 19.30 Uhr, Pfarrheim St. Michael. An dieser Sitzung, in der es auch um die Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsgebiets am Brubacher Hof geht, nimmt unter anderem Baudezernent Andreas Ludwig teil. (tr)



Drucken