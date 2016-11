Sternenglanz, Gourmettipps und Handwerkskunst

TRIER. Drei Tage lang hat an diesem Wochenende der Sterntaler-Weihnachtsmarkt im Brunnenhof geöffnet. Bereits im vergangenen Jahr haben Jochen Leuf und Toby Urban mit ihrem Konzept von sich reden gemacht. Bis Sonntagabend haben alle Gelegenheit, sich einen eigenen Eindruck zu schaffen.

Von Rolf Lorig

Wenn die beiden Macher der ‟KulturKarawane‟ Menschen beobachten wollen, stellen sie sich in die Nähe des Eingangs zum Brunnenhof und warten ab. ‟Immer wieder stellen wir fest, dass die Besucher nach dem ersten Schritt in den Innenraum des Brunnenhofes innehalten und das Geschehen erst einmal mit allen Sinnen aufnehmen.” Man muss kein Psychologe sein um festzustellen, wie viel Spaß Jochen Leuf bei seinen Beobachtungen hat. Es ist aber auch in der Tat ein besonderes Erlebnis, das sich den Besuchern hier erschließt. Als Veranstaltungstechniker ist Toby Urban der Umgang mit Licht und Ton in Fleisch und Blut übergegangen. Für den Brunnenhof hat er eine Licht- undTonschau geschaffen, die auf der einen Seite mehr an eine Lounge denn an einen Weihnachtsmarkt erinnert. Was weniger für das äußerst stimmungsvolle Lichtkonzept, dafür umso mehr für den Ton gilt. Nicht nur die Besucher aus dem Nachbarland Frankreich wird es freuen. Denn statt ‟Stille Nacht..” laufen immer wieder französische Chansons in dezenter Lautstärke vom Band. ‟Weihnachten hat viele Facetten. Wir können auch klassisch‟, freut sich Jochen Leuf diebisch, ‟aber mit den traditionellen Weihnachtsliedern halten wir uns noch ein wenig zurück.” Unterstrichen wird der Lounge-Charakter von einer Sonnenstuhl-Sitzecke, wo gestresste Seelen sich bei einem Getränk und netten Gesprächen wieder erholen können.

In den Arkaden und über den Platz verteilt bieten 30 Aussteller ihre Waren an. Etwa die Hälfte von ihnen war bereits im vergangenen Jahr da. Leuf und Urban waren an Abwechslung interessiert, deshalb gibt es zahlreiche neue Anbieter. ‟Wir wurden in der Bewerbungsphase fast überrannt‟, berichtet Leuf. Doch nach welchen Überlegungen vergeben sie ihre Plätze? ‟Wichtig ist uns, dass keine industriell angefertigten Waren angeboten werden. Die Produkte sollten schon etwas Besonderes sein.” Und in der Tat, wenn man sich umschaut, hat Handwerkskunst hier einen sehr hohen Stellenwert. Doch findet auch der Gourmet hier viele anregende Geschenkideen. Und wer ein traditionelles Krippchen sucht, wird ebenfalls fündig. ‟Alle Aussteller stehen mit ihrem Namen hier, System-Aussteller, die auf nahezu allen deutschen Weihnachtsmärkten unterwegs sind, wird man bei uns nicht finden‟, zeigt sich Urban stolz.

Doch wie so oft im Leben hat alles seine zwei Seiten. Denn den Aufwand, den die beiden jungen Männer im Brunnenhof betreiben müssen, ist nicht unbeträchtlich. Doch ein mehrwöchiger Weihnachtsmarkt lässt sich nicht so ohne weiteres realisieren: ‟Die kleinen Betriebe können das in der Regel nicht leisten‟, weiß Leuf. Doch so ohne weiteres wollen die beiden Veranstalter nicht aufgeben. Eine Möglichkeit könnte in wechselnden Angeboten liegen. ‟Anfragen haben wir genug, das müsste nur richtig organisiert werden.”

Und noch eine Idee steht im Raum: ‟Wir könnten im Laufe der Zeit versuchen, das Loch zwischen dem Brunnenhof und dem Hauptmarkt zu schließen‟, denkt Jochen Leuf laut nach. Die Unterstützung der Stadt habe ihm Oberbürgermeister Wolfram Leibe bereits signalisiert. Und mit Angela Bruch, der Organisatorin des ‟großen‟ Weihnachtsmarktes haben die beiden Macher auch schon gesprochen. Auch von dieser Seite habe es positive Signale gegeben, wissen sie zu berichten.

Stichwort positive Signale: ‟Bei Veranstaltungen gibt es oft Probleme mit Anwohnern. Wir haben das kürzlich ganz anders erlebt‟, lacht Toby Urban. ‟Eine ältere Dame kam zu uns und hat uns mitgeteilt, dass sie im Winter normalerweise schon zwischen 20 und 21 Uhr zu Bett gehe. Da ihr unser Lichtkonzept aber so gut gefalle, bleibe sie für die Dauer unseres Weihnachtsmarktes so lange auf, bis wir das Licht ausschalten…‟