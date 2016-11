Sterntaler Weihnachtsmarkt endet um 19 Uhr

TRIER. Endspurt für den Sterntaler-Weihnachtsmarkt: Nur noch am heutigen Sonntag besteht die Gelegenheit zum Bummeln und Einkaufen von individueller Handwerkskunst auf dem Brunnenhof.

Besucher, die bei Dunkelheit durch die Stadt bummeln, erkennen an den projizierten Sternen auf der Porta Nigra schon von weitem, dass dort ein ganz besonderes Event stattfindet. Gerade in den Abendstunden bietet dieser kleine, aber fein sortierte Weihnachtsmarkt auf dem Brunnenhof eine Atmosphäre, die die Besucher innehalten und minutenlang staunen lässt. Denn mit seiner selbst konzipierten Ton- und Lichtschau hat Mit-Veranstalter Toby Urban etwas geschaffen, das Jung und Alt gleichermaßen in seinen Bann zieht.

Doch ist diese Show nur die passende Ergänzung zu einem Warenangebot, das schöner und ausgesuchter kaum sein kann. Alle Produkte vereint, dass sie nicht industriell hergestellt wurden und somit als ganz individuell ausgesuchte Geschenke dienen können.

Der Sterntaler-Weihnachtsmarkt endet heute um 19 Uhr. (rl)