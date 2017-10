Sterntaler-Weihnachtsmarkt wieder im Brunnenhof

TRIER. Es war der Hingucker der vergangenen Jahre, der Treffpunkt für Verliebte und Romantiker – der Sterntaler Weihnachtsmarkt im Brunnenhof. Auch in diesem Jahr lädt die Kulturkarawane wieder zum entspannten Weihnachtsflanieren in den historischen Gemäuern direkt an der Porta Nigra ein.

Auch wenn es noch etwas hin ist: Große Dinge werfen eben ihre Lichter voraus. Vom 1. bis 3. Dezember bieten im Brunnenhof erneut über 30 Austeller außergewöhnliche, mit Hand und Herz hergestellte Produkte zwischen den bunt beleuchteten Arkaden des ehemaligen Kreuzganges an. Für das leibliche Wohl sorgen lokale Gastronomen. Glühweine und Glühviez gibt es von ortsansässigen Winzern.

Dass es beim Sterntaler Fest vor allem um Freude und Besinnlichkeit und nicht um Gedrängel und Massenkonsum geht, hat die Kulturkarawane schon im Vorjahr eindrucksvoll bewiesen.

In diesem Jahr möchte man darüber hinaus auch einen Beitrag zu einem nachhaltigen Weihnachtsfest leisten. Der Schmuck für die Weihnachtsbäume wird, in Kooperation mit dem Stadtmuseum Simeonsstift, aus “Upcycling Produkten” hergestellt. “Warum Christbaumkugeln aus Massenproduktion kaufen, wenn es auch anders geht”, so das Kulturkarawane Team. Mit Vereinen und Schulklassen wird im Vorfeld liebevoller Weihnachtsschmuck aus alten Materialien hergestellt. Gegen eine Spende kann dieser auf dem Markt erworben und als Dekoration für die Bäume verwendet werden. Sämtliche Einnahmen kommen den bastelfreudigen Vereinen und Schulklassen zugute.

Und so wird das Sterntaler Fest sicherlich wieder alles… Außer gewöhnlich!

Die Öffnungszeiten sind Freitag, 01. Dezember, von 14 bis 22 Uhr; Samstag 02. Dezember von 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, von 11:00 – 19:00 Uhr. (tr)



