“Stolpersteine“-Rundgang in der Innenstadt

TRIER. Vor seiner nächsten Sitzung lädt der Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld am Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, zusammen mit der AG Frieden zu einer “Stolpersteine“-Führung in der Innenstadt ein. Treffpunkt ist am Gebäude der Bundespolizei, Wechselstraße 8.

Die “Stolpersteine“ sind ein 1992 gestartetes Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Die im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln erinnern an das Schicksal der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Sie liegen jeweils vor den Häusern, vor denen diese Menschen zuletzt gewohnt haben. (tr)



Drucken