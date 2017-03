‟Strategische Ausrichtung der Bank ist zukunftssicher‟

TRIER. Für die Volksbank Trier war 2016 ein erfolgreiches Jahr. Rund zwei Jahre nach dem Zusammenschluss der Volksbank Trier und der Volksbank Hochwald-Saarburg sind alle Fusionsarbeiten abgeschlossen. Die stabile Wirtschaftslage sorgt zudem dafür, dass weiterhin ein Wachstum im direkten Geschäft mit Kunden und Mitgliedern zu verzeichnen ist.

Wenn eine Bank in der heutigen Zeit zur Jahrespressekonferenz bittet, muss das nicht immer ein Grund zur Freude sein. Nicht so bei der Volksbank Trier. Die beiden Vorstände Norbert Friedrich und Alfons Jochem zeigten sich bei ihrer Veranstaltung extrem relaxt. ‟Wir wachsen schneller als in der Vergangenheit‟, stellte Vorstand Friedrich bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftszahlen 2016 im neuen Beratungszentrum Antoniusstraße fest. Und sein Kollege Jochem ergänzte: ‟‟Das Geschäftsmodell der Genossenschaftsbanken ist moderner denn je.”

In der Tat können sich die Zahlen sehen lassen. Danach hat die Bank aktuell 75.411 Kunden, die Bilanzsumme konnte gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozent auf 1.363 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Kundeneinlagen stiegen im Berichtszeitraum um 9,5 Prozent auf 1,075 Milliarden Euro. Die Kundenkredite wuchsen um 5,3 Prozent auf 1,074 Milliarden Euro und das Gesamtkundenvolumen um 6,5 Prozent auf 3,109 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis vor Bewertung konnte um 0,1 Prozent auf 13,52 Millionen Euro gesteigert werden. Angesichts dieser positiven Zahlen werde der Vorstand wie im vergangenen Jahr die Zahlung einer vierprozentigen Dividende empfehlen, sagte Norbert Friedrich.

Sorgen bereiten den beiden Vorständen die derzeit noch bestehenden 43 Filialen. Es gebe klare Hinweise darauf, dass die Zahl der Kunden, die eigens wegen eines Bankgeschäftes eine Filiale aufsuchen, deutlich rückläufig sei. Als Folge dieser Entwicklung und der damit verbundenen hohen Kosten habe man im vergangenen Jahr bereits je eine Filiale in Schöndorf und Lampaden schließen müssen. Diese Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht, sie sei nach intensiven Gesprächen mit den Regionalbeiräten getroffen worden. Vorstand Friedrich zeigte sich davon überzeugt, dass es zu weiteren Schließungen kommen muss. Auch hierzu werde man in aller Ruhe mit der gebotenen Sorgfalt das Gespräch mit den Menschen vor Ort und politischen Verantwortlichen suchen.

“Brauchen junge Leute, die uns treiben”

Die Zahl der Mitarbeiter soll das aber nicht tangieren. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 321 Angestellte. Die beiden Vorstände räumten ein, dass der Bank in den nächsten Jahren der demographische Wandel zusetzen werde. Um dem zu begegnen, setze man auf Ausbildung. ‟Denn wir brauchen junge Leute, die uns treiben‟, so Friedrich.

Dass die Volksbank als Arbeitgeber interessant ist, daran zweifeln die Vorstände nicht. ‟Die strategische Ausrichtung der Bank ist zukunftssicher‟, zeigt sich Alfons Jochem überzeugt. Was ihm und seinem Kollegen allerdings etwas Bauchschmerzen bereitet, sind die Negativzinsen: ‟Was früher für eine Bank unvorstellbar war, ist heute Realität. Hohe Einlagenvolumina bringen die Banken in die Bredouille und können zum Minusgeschäft werden.” Neben den Negativzinsen belasten regulatorische Vorgaben wie die 2016 neu eingeführte Wohnimmobilienkreditlinie das Kreditgeschäft insbesondere mit jungen Familien und älteren Kunden. Hier hoffen die Vorstände jedoch auf Erleichterungen im anstehenden Gesetzgebungsverfahren.

Stolz sind Jochem und Friedrich auf technische Neuerungen im elektronischen Bereich. Beispiele dafür sind Funktionen, die über eine BankingApp nutzbar sind. Hier geht es zum einen um das unkomplizierte Zusenden von Kleinbeträgen ohne Überweisungsträger und zum anderen um die Erleichterung bei Zahlungen von Rechnungen. Durch einfaches Fotografieren der Rechnung mit dem Smartphone wird die Rechnung ausgelesen und die Daten entsprechend vorbereitet.

Eine Neuerung ist auch das Online-Spendenportal ‟Viele schaffen mehr‟. Im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion bietet die Volksbank Trier gemeinnützigen Vereinen aus der Region die Möglichkeit, Projekte finanziell zu stemmen. Dabei tritt die Bank als Co-Funder auf. Für jede Spende ab fünf Euro gibt sie zehn dazu. Norbert Friedrich und Alfons Jochem sind von diesem Modell begeistert: ‟Diese Art des Spendensammelns ist das, was eine Genossenschaft ausmacht: Was einer nicht schafft, das schaffen viele.” (rl)



