Stromsparcheck im Jobcenter

TRIER. Der Stromspar-Check ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Caritasverbandes und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands. In Trier wird die Aktion auch durch das Jobcenter Trier Stadt unterstützt.

Die Aktion hat mehrere Ziele. Zum einen soll der Stromverbrauch in einkommensschwachen Haushalten verringert und damit deren Kostenbelastung reduziert werden. Gleichzeitig erhalten Langzeitarbeitslose über ihre Tätigkeit als Stromsparhelfer die Chance auf einen Wiedereinstieg ins Berufsleben. In Trier werden durch das Jobcenter, in Arbeitsgelegenheiten und im Bundesprojekt “Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt”, aktuell vier Stromsparhelfer gefördert. Zudem konnte ein Mitarbeiter durch eine Förderung des ESF-Langzeitarbeitslosenprogramms versicherungspflichtig in das Projekt vermittelt werden. Seit Juni 2015 haben in Trier bereits 250 Haushalte den Stromsparcheck in Anspruch genommen. Durschnittlich spart ein Haushalt in Deutschland 130 Euro im Jahr durch eine solche Beratung.

Mitte März war der Stromsparcheck erstmals mit einem Beratungsstand im Jobcenter zu Gast. Die Kunden hatten die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über Energiesparen zu informieren. So ist etwa die Temperatur im Kühlschrank auch ausschlaggebend für dessen Stromverbrauch. Zudem konnten die Kunden direkt einen Beratungstermin bei sich zu Hause vereinbaren, was elf Kunden auch in Anspruch nahmen. Bei diesen Termin werden Stromfresser in der Wohnung ausfindig gemacht und analysiert, wie man deren Stromverbrauch veringern kann. So erhält jeder Interessierte ein Paket von Soforthilfen im Wert von 70 Euro; in diesem sind auch Energiesparlampen und Zeitschaltuhren enthalten.

Der nächste Termin im Jobcenter ist bereits am Montag den 27. März, acht bis 12.30 Uhr. Neben den Kunden des Jobcenter sind auch alle anderen Interessierten eingeladen, sich über den Stromsparcheck zu informieren. Der Informationsstand befindet sich im Foyer des Jobcenter Trier Stadt in der Gneisenaustr. 38, Trier. Weitere Termine werden regelmäßig auf der Hompepage des Jobcenter Trier veröffentlicht unter jobcenter-trier-stadt.de.

Weitere Information zum Stromsparcheck gibt es unter stromspar-check.de oder direkt beim Caritasverband Trier e. V. – Stromsparcheck, Telefon: 0651/46278869 und stromsparcheck@caritas-region-trier.de. (tr)



