Studentisches Theaterspiel auf europaweiter Bühne

TRIER. Zum zweiten Mal ist das studentische Theaterfestival der Großregion „GrAFiTi“ in der Römerstadt zu Gast. Kooperationspartner sind in diesem Jahr das Theater Trier, die Tufa Trier und die studentische Theatergruppe Kreuz & Quer. An dem Festival nehmen 13 Gruppen mit insgesamt 105 Personen teil.

Was erwartet die Studierenden und alle Kunst-Interessierten in der Zeit vom 29. Mai bis zum 4. Juni? Diese Fragen beantwortete eine Pressekonferenz im Theater Trier. Welche Relevanz dem Festival zukommt konnte man auch daran erkennen, dass mit Marius Klein-Klute und Marc-Bernhard Gleißner gleich zwei Mitglieder des Theaters präsent waren. Komplettiert wurde die Runde durch den Tufa-Vorsitzenden Klaus Reeh sowie GrAFiTi-Geschäftsführerin Sabine Lamberty und Tina Pahle vom studentischen Verein Kreuz & Quer.

Wofür steht GrAfiTi asbl? Eine Frage, die Chefdisponent Marius Klein-Klute gleich zu Beginn beleuchtete. GrAFiTi steht für studentisches Theater und wurde 2014 mit Mitgliedern aus Trier, Saarbrücken, Luxemburg und Metz gegründet, um als Veranstalter in Kooperation mit den lokalen Partnern eine bessere Organisation und Vernetzung der pendelnden Festivalstruktur zu gewährleisten. Die Gesellschaftsform asbl kommt aus den Niederlanden und besagt, dass es sich dabei um eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht handelt.

Dass die Tufa mit im Boot ist, begrüßte der Chefdisponent ausdrücklich. Denn wegen der Raumprobleme beim Theater finden sich die Spielorte des Studententheaterfestivals auch in der Tufa, die allerdings ebenfalls mit chronischen Raumproblemen kämpfen müsse, teilte Klaus Reeh mit. Trotzdem habe man die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass zwei Drittel des Festivalprogramms in der Tufa zur Aufführung gelangen können. In diesem Zusammenhang nutzte Reeh einmal mehr die Gelegenheit um darauf hinzuweisen, wie dringend Trier eine Spielstätte mit einem Fassungsvermögen von 150 bis 300 Personen benötigt.

Marc-Bernhard Gleißner hob die europaweite Konzeption des Festivals hervor. An der kommenden Produktion seien nicht nur Studenten aus der Großregion beteiligt, vielmehr gebe es auch Teilnehmer aus Finnland und Polen. Sogar eine Gruppe aus Mexiko werde am Mittwoch, 31. Mai, mit ihrem Angebot vertreten sein. Natürlich suche man seitens des Theaters ganz gezielt den Kontakt zu den Studierenden, um so den Weg zu studentischen Laien-Darstellern zu finden.

Das Studententheaterfestival GrAFiTi stehe zum ersten Mal unter einem Motto: ‘All Inclusive’, teilte Tina Pahle von der studentischen Theatergruppe Kreuz & Quer mit. Über allem stehe der Gedanke der Inklusion, jeder solle daran teilhaben können. Deshalb habe man sich auch entschlossen, bei den Eintrittspreisen nach dem Motto ‟Was immer ihr zahlen könnt und und wollt‟ vorzugehen.

Das Thema Finanzen beleuchtete GrAFiTi-Geschäftsführerin Sabine Lamberty. Demnach stehen den Akteuren für das Festival 30.000 Euro zur Verfügung. Geld, das von der Quattropole, der Kulturstiftung, der Sparkasse und dem Studentenwerk kommt. In einem kurzen Ausblick stellte Lamberty ein abwechslungsreiches studentisches Kulturangebot mit Stücken auf Deutsch, Französisch und Spanisch in Aussicht. Das komplette Programm findet sich hier. (rl)



