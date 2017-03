Studie: Kinder und ihre Eltern

TRIER/LUXEMBURG. Die Bindungsbeziehung zwischen Eltern und ihren Kindern spielt in der sozio-emotionalen Entwicklung von Jugendlichen eine entscheidende Rolle. An der Universität Luxemburg läuft momentan eine Studie an, die mögliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bezüglich des Wohlbefindens bei Jugendlichen untersucht. Dazu werden sowohl deutsch- als auch englischsprachige Familien gesucht, die an der Studie teilnehmen möchten. Diese erhalten eine Aufwandsentschädigung und, wenn Interesse besteht, ein allgemeines Feedback über das Wohlbefinden der Familie.

Kontakt: Alessandro.Decarli@uni.lu (tr)



