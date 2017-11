TRIER. Sie war eine Rebellin und vom Typ Zappelphilipp. Das sagt Jennifer Kreutz (35) heute über sich als Schülerin. Jetzt studiert sie Germanistik und Politikwissenschaften auf Lehramt an der Universität Trier. Ihr Weg bis zum Studium hatte viele Stationen, aber ein Abitur hat sie nicht gemacht und trotzdem studiert sie.

Jennifer Kreutz war erst auf der Hauptschule, musste dann die Berufsfachschule wegen Krankheit abbrechen, absolvierte auf dem Gymnasium die mittlere Reife und brach dann ihre Schullaufbahn ab. Am Anfang hat sie sich an der Uni viele Gedanken gemacht, ob sie mit den jungen Studierenden mithalten kann. Zu ihrer Erleichterung können aber auch nicht alle Abiturienten fehlerfrei Kommata setzen.

Die Lehramtsstudentin wird gemeinsam mit weiteren Studierenden, die wie sie kein Abitur gemacht haben und bereits seit mehreren Semestern studieren, bei einem Infoabend an der Universität Trier Tipps zur Bewerbung und zum Studium geben. Dann wird sie auch verraten, wie sie von der Verkäuferin an einer luxemburgischen Tankstelle zur ambitionierten Lehramts-Anwärterin geworden ist.

Susanne Mensah, langjährige Studienberaterin der Universität Trier, wird beim Infoabend zeigen, auf welchen Wegen man auch ohne Abitur zum Studium kommt: Wie stehen die Chancen auf Zulassung, welche alternativen Zulassungswege gibt es, und wer kann mir bei der Wahl des Studienganges helfen.

Der Infoabend wird deutlich machen: So manchen zieht es erst spät in Richtung Universität, und nicht jeder verfügt dann über die Allgemeine Hochschulreife, dem üblichen, aber nicht einzigen Weg an die Hochschule. Bildungsbiographien in Deutschland sind vielfältig.

Erfolgreich studieren ohne Abitur?

Kurzvortrag und Fragerunde

23. November 2017, 18 bis 20 Uhr

Uni Trier, Campus I, Gebäude N, Raum N2 (tr)



Drucken