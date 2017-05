Sven Teuber auf Themenreise

TRIER. Sven Teuber, sozialpolitischer Sprecher der SPD Landtagsfraktion und Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, ist aktuell auf Themenreise. Am Internationalen Tag der Pflege war er zu Gast beim Club Aktiv e.V., wo er sich über Aufgaben und Wirken der Trierer Organisation informierte, die sich seit über 40 Jahren mit Themen rund um Teilhabe und Pflege beschäftigt.

Dabei sah Teuber die Politik in der Pflicht: ‟Gute Pflege heißt auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Pflegeberufe für die Zukunft zu stärken und attraktiver zu gestalten. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen – das bedeutet unter anderem eine gerechte Bezahlung und Konzepte, was wir jenen Menschen anbieten können, die nach Jahrzehnten in einem Pflegeberuf dieser anstrengenden Beschäftigung körperlich nicht mehr nachgehen können.“

Sven Teuber wird seine Themenreise in dieser Woche mit Besuchen bei einem Trierer Pflegestützpunkt, bei nestwärme e.V sowie im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen fortsetzen. Weiter Informationen zu der Reise des Abgeordneten unter #gutversorgt (tr)



