Sven Teuber neuer sozialpolitischer Sprecher

TRIER/MAINZ. Sven Teuber wurde von der Landtagsfraktion der SPD am Mittwoch, 1. Februar, zum sozialpolitischen Sprecher gewählt. “Ein solidarisches Miteinander und die Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben sind unsere Garanten für eine starke Demokratie und unsere Gesellschaft. Ich bin glücklich, dass ich als neu gewählter sozialpolitischer Sprecher diese Maxime nun noch entscheidender einbringen darf”, kommentiert Sven Teuber seine Wahl in das für ihn neue Amt.

Der Trierer Landtagsabgeordnete ist seit Beginn seiner Mitgliedschaft im Landtag im Sommer 2016 unter anderem Mitglied im sozialpolitischen Ausschuss. Wichtig bei seiner Arbeit sei, dass die sozialdemokratischen Grundwerte Gerechtigkeit und Solidarität nachhaltig in die politischen Entscheidungen einfließen. ‟Unsere Fraktion lebt das solidarische Miteinander mit einem engagierten, kompetenten Team und die Regierung zeigt mit Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler eine große Nähe zum alltäglichen Leben der Menschen und Träger. Schön, dass ich in diesem Team nun an zentraler Stelle mitwirken darf”, sagte Sven Teuber nach seiner Wahl.

Neben seinen Schwerpunkten für Soziales und Gleichstellung wird sich Teuber künftig auch um die Belange der Tourismuswirtschaft kümmern. Der 34-Jährige wurde von der SPD als Mitglied in die Enquetekommission Tourismus berufen. Ein wichtiges Feld, welches in unserem Land wirtschaftlich und kulturell eine große Bedeutung genießt. Zwar boomt der Tourismus im Land, allerdings könnte die Boomphase seinre Meinung nach durchaus etwas größer ausfallen.

Laut statistischen Erhebungen hat der rheinland-pfälzische Tourismus im Zehnjahresvergleich bundesweit die geringste Wachstumsdynamik aufgewiesen. Die nun eingesetzte Enquetekommission wird Vorschläge erarbeiten, wie der Tourismus weiterentwickelt und zu einer zukunftssicheren Branche entwickelt werden kann. Gemeinsam mit unabhängigen Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Tourismusverbänden, der Industrie und Handelskammer und den Kommunalen Spitzenverbänden werden Lösungen zu den komplexen Themenfeldern erarbeitet.

Insgesamt wurden sechs Strategiefelder benannt: Regionalität, Kultur und Natur, Wachstum auf Auslandsmärkten, Qualität als Fundament für den Erfolg, Organisation und Finanzierung und Tourismusgewerbe. “Als Trierer und Trierer Stadtrat bin ich mir natürlich sehr bewusst, wie wichtig die Rolle des Tourismus ist und sein kann. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass meine Fraktion mich in die Kommission entsandt hat. Ich verspreche mir für unsere Stadt und die Region viele neue Erkenntnisse, die ich sehr gerne gewinnbringend in die Gremien bringen werde. Ich freue mich auf viele Gespräche und Begegnungen”, sagt Teuber. Gerade im Hinblick auf die vielfältigen Einblicke im Bereich Tourismus sowie auf die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs ist es für Teuber sehr wichtig, dass die Branche weiter gestärkt wird, damit Tourismus in Rheinland-Pfalz weiter der veritable Wirtschaftszweig bleibt. (tr)

