SWT arbeiten in der Nagelstraße

TRIER. Die Stadtwerke erneuern von Montag, 28. Januar bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Januar 2019 einen Trinkwasserhausanschluss in der Nagelstraße (Höhe Hausnummer 32) in der Trierer Innenstadt. Aufgrund der engen Platzverhältnisse vor Ort kann der Lieferverkehr in dieser Zeit nur entweder über die Fleischstraße oder die Fahrstraße bis zur Baustelle fahren. Die Durchfahrt im Bereich der Baustelle ist nicht möglich. Fußgänger werden vor Ort an der Maßnahme vorbei geleitet.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



Drucken