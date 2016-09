SWT-Bauarbeiten in Olewig

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern ab Montag, 26. September, bis voraussichtlich Ende Januar 2017 Wasser-, Strom- und Straßenbeleuchtungsleitungen sowie mehrere Strom- und Wasserhausanschlüsse in Olewig. Hintergrund ist die Umstellung der Stromversorgung von Freileitungen auf Erdkabel.

Die Arbeiten werden in drei Teilabschnitten ausgeführt. Der erste Abschnitt (39. KW 2016 bis 3. KW 2017) verläuft im Kernscheider Höhenweg zwischen den Einmündungen Olewiger Straße und St.-Anna-Straße. Für die Ausführung wird der Kernscheider Höhenweg gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger ist möglich. Der zweite Abschnitt (41. KW bis 43. KW 2016) liegt in der Olewiger Straße vom Hotel Blesius Garten in Richtung Kernscheider Höhenweg. Hier können Autos und Busse ohne Ampelregelung im Begegnungsverkehr an dem circa 60 Meter langen Baugraben und einigen Kopflöchern vorbei fahren. Der dritte Teilabschnitt (1. KW bis 3. KW 2017) liegt in der St.-Anna-Straße zwischen Hausnummer 13 und der Einmündung Auf der Hill. Hier wird voraussichtlich nur ein Kopfloch gegraben, sodass der Verkehr ohne Ampel vorbei fahren kann.

Für Fragen zur Baumaßnahme stehen die Stadtwerke Trier unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)