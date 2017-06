SWT-Baumaßnahme Am Irscher Hof

TRIER. Die Stadtwerke erstellen in der nächsten Woche von Dienstag bis Mittwoch (13. bis 14. Juni 2017) einen Erdgashausanschluss auf der Weismark in der Straße Am Irscher Hof, Höhe Hausnummer 62.

Für die Tiefbauarbeiten wird die Straße aufgrund der Platzverhältnisse vor Ort voll gesperrt. Die Anlieger können ihre Häuser über die Straßen Zum Pfahlweiher bzw. An der Härenwies jederzeit erreichen.

Die SWT bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen unter der Rufnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



