SWT gleich zweifach bei Wettbewerben ausgezeichnet

TRIER. Gleich über zwei Auszeichnungen konnten sich die Stadtwerke Trier (SWT) in diesen Tagen freuen. Beim STADTWERKE AWARD 2018 setzten sie sich unter 30 Bewerbern durch und belegten den dritten Platz. Und für ihr Projekt ” Optimaler Einsatz erneuerbarer Energie in der Trinkwasserversorgung mithilfe Künstlicher Neuronaler Netze (KNN)“ erhielt das Unternehmen den rheinlandpfälzischen Umweltpreis.

Wenn es läuft, dann läuft es. Mit dem Projekt “Energie und Technikpark – Gemeinsam Mehrwert entwickeln” überzeugten die SWT im Wettbewerb STADTWERKE AWARD 2018 und setzten sich gegen eine starke Konkurrenz durch. Die renommierte Auszeichnung “Das Stadtwerk der Zukunft” wurde am 18. September in Köln im Rahmen des VKU Stadtwerkekongress von Arndt Müller, Vorstand der Stadtwerke Trier, entgegengenommen. “Die Stadtwerke Trier setzen ein Zeichen für nachhaltige Quartierentwicklung und haben vorbildliches Konzept entwickelt”, lobt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH und Initiator des STADTWERKE AWARD, in der Laudatio.

Die Entwicklung eines integrierten und nachhaltigen Gewerbegebiets durch die Nutzung der im Klärwerk und PV-Dachanlagen erzeugten Energie in Trier, ist ein neuer und bisher einmaliger Ansatz in der Energiebranche. Durch die prozessfokussierte Standortentwicklung optimieren die SWT Kosten- und Leistungsstrukturen und rüsten das Gewerbequartier mit einer zukunftsorientierten Infrastruktur aus. Für Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe stellt die Auszeichnung eine Bestätigung der bisherigen Arbeit des Projektteams dar. “Die Auszeichnung mit dem Stadtwerke Award bestätigt uns auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen und gemeinsamen Quartierslösung für Stadt und Stadtwerke.”

Eine energieneutrale Trinkwasser- Versorgung

Erfolgreich positionierten sich die SWT auch in Rheinland-Pfalz. Hier wurden sie im WasserWissensWerk in Kempfeld gemeinsam mit zwei weiteren Gewinnern von Umweltministerin Ulrike Höken geehrt. Die SWT erhielten den Umweltpreis des Landes für ihr Projekt “Optimaler Einsatz erneuerbarer Energie in der Trinkwasserversorgung mithilfe Künstlicher Neuronaler Netze (KNN)“. Durch den Einsatz eines Künstlichen Neuronalen Netzes sollen dabei der Energieeinsatz für die Trinkwasserversorgung der Stadt Trier optimiert und flexibilisiert werden.

“Unser Ziel ist es, die Trinkwassersparte mit selbst erzeugtem, regenerativem Strom zu versorgen, um eine energieneutrale Trinkwasser- Versorgung zu erreichen. Möglich wird dies durch die Ausnutzung von Energieeffizienzpotentialen wie neuen energiesparenden Pumpen, durch die Steigerung der Eigenerzeugung, z.B. dem Einsatz von Pump-Turbinen im Trinkwassernetz und durch die vorausschauende, bedarfsoptimierte Steuerung der Anlagen und Netze“, erläutert Stadtwerke-Bereichsleiter Helfried Welsch bei der Preisübergabe. (tr)



