TRIER. Wegen eines Trauerfalls schließt das SWT-Kundenzentrum in der Ostallee 13, 54290 Trier, am Montag, 6. August 2018 bereits um 13 Uhr. Auch die telefonische Kundenberatung ist an diesem Tag nur bis 13 Uhr erreichbar.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis. (tr)



