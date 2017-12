SWT – Öffnungszeiten an den Feiertagen

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) haben über die kommenden Feiertage wie folgt geöffnet:

BAD und SAUNAGARTEN

Am 24. Dezember (Heiligabend) und am 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) bleiben das Bad und der Saunagarten an den Kaiserthermen geschlossen. Am 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) ist das Bad von neun bis 18 Uhr und der Saunagarten (Gemeinschaftssauna) von zehn bis 20 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember (Silvester) und am 1. Januar 2018 (Neujahr) bleiben Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen geschlossen.

KUNDENZENTRUM PARKEN

Das Kundenzentrum der SWT Parken GmbH im City-Parkhaus bleibt am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezember (Silvester) geschlossen. Die Parkhäuser und Tiefgaragen sind rund um die Uhr geöffnet.

STADTBUS-CENTER

Keine Änderung

SWT-KUNDENZENTRUM OSTALLEE

Keine Änderung



