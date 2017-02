TRIER. Das SWT-Kundenzentrum in der Ostallee schließt am Donnerstag, 23. Februar (Weiberdonnerstag), bereits um 15 Uhr. An Rosenmontag bleiben Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen, das SWT-Kundenzentrum in der Ostallee, das Stadtbus-Center in der Treviris-Passage und das Parken-Kundenzentrum im City-Parkhaus geschlossen. (tr)



