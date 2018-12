SWT: Öffnungszeiten und Änderungen über die Feiertage

TRIER. Über die Feiertage gelten geänderte Öffnungszeiten und Busfahrpläne bei den Stadtwerken Trier.

Bad & Saunagarten

Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel haben Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen wie folgt geöffnet:

♦ An Heiligabend, 24. Dezember, und am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, bleiben Bad und Saunagarten an den Kaiserthermen geschlossen.

♦ Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist das Bad von 9 bis 18 Uhr und der Saunagarten (Gemeinschaftssauna) von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

♦ An Silvester, 31.Dezember, und an Neujahr, 1. Januar, bleiben Bad und Saunagarten geschlossen.

Kundenzentrum Ostallee, Parken-Kundenzentrum im City-Parkhaus, Stadtbus-Center

♦ An Heiligabend und an Silvester bleiben die SWT-Kundenzentren geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Busfahrplan in den Ferien und an den Feiertagen

♦ An Heiligabend gilt der Samstagsfahrplan. Die letzte Abfahrt startet um 16.15 Uhr am Hauptbahnhof. Anschließend wird der gesamte Bus- und AST-Verkehr eingestellt.

♦ An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan.

♦ An Silvester gilt der Samstagsfahrplan. Zusätzliche Nachtfahrten starten um 00.45, 1.45 und 2.45 Uhr am Hauptbahnhof.

♦ Während der Schulferien vom 20. Dezember 2018 bis zum 4. Januar 2019 entfallen die Busse, die im Fahrplan als Schulbus gekennzeichnet sind.

♦ In der vorlesungsfreie Zeit vom 24. Dezember 2018 bis zum 4. Januar 2019 fahren die Uni-Linien 13 und 16 nicht. Ab dem 7. Januar 2019 sind diese Linien wieder wie gewohnt im Einsatz. (tr)



