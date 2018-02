SWT reparieren defekten Hydranten

TRIER. Am morgigen Freitag, 2. Februar, reparieren die Stadtwerke Trier einen defekten Hydranten in der Olewiger Straße. Dazu wird die Fahrspur in Richtung Olewig auf Höhe Amphitheater ab circa 9 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wird einspurig mit einer Ampel an der Baustelle vorbei geführt. Bis zum Berufsverkehr am Nachmittag soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Dann stehen auch wieder beide Fahrspuren ohne Ampel zur Verfügung. Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



