SWT zur Baumaßnahme Kürenzer Straße

TRIER. Wenn die Witterung es zulässt, setzen die Stadtwerke Trier ab Montag, 19. Februar, die Erneuerung der Erdgasleitungen in der Kürenzer Straße fort. Im nächsten Bauabschnitt wird die Straße auf der gesamten Länge von 350 Metern – vom Hauptbahnhof bis zur Ecke Schönbornstraße – zur Einbahnstraße in Richtung Schönbornstraße. Im gesamten Baubereich gilt ein Halteverbot. Dieser Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Ende Juli 2018. Bei Fragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung.

Die Busse der Linien 3, 13, 30 und 83 in Richtung Hauptbahnhof fahren eine Umleitung über Schönborn-, Schöndorfer Straße, In der Reichsabtei, Roon-, Christoph-, Bismarck- und Moltkestraße zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle in der Kürenzer Straße in Richtung Hauptbahnhof wird aufgehoben und an den Hauptbahnhof verlegt. Bei Fragen zu Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 gerne zur Verfügung. (tr)



