Tag der offenen Tür im neuen Bildungshaus

TRIER. Das Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier lädt am Freitag, 15. Februar, zu einem Tag der offenen Tür in sein neues Bildungshaus ein. Seit Januar dieses Jahres werden alle Angebote unter einem Dach und an einem Standort auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses in der Nordallee gebündelt.

Neben Führungen durch den Neubau werden Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler umfassend und auf Basis langjähriger Praxis über die verschiedenen Ausbildungsgänge in Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie informieren, außerdem über den neuen Ausbildungsgang Operationstechnische Assistenz (OTA), der im November 2019 starten wird. Auch die Angebote zur Fort- und Weiterbildung, von denen jährlich rund 200 auch für externe Teilnehmer offenstehen, werden vorgestellt, ebenso die dualen Studiengänge in den Bereichen Pflege und Physiotherapie. Darüber hinaus erhalten die Besucher umfassende Informationen zu den Angeboten weiterer Einrichtungen der BBT-Gruppe in der Region Trier, darunter jenen der beiden Seniorenzentren in Trier und Alf sowie der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (tr)



