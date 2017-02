Tag der offenen Tür in Musikschule

TRIER. Die Musikschule der Stadt Trier und deren Förderverein laden für Sonntag, 5.März, 14 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür in die Karl-Berg-Musikschule ein. An diesem Tag stellen sich die drei Abteilungen der städtischen Einrichtung vor: Klassik, Jazz & Rock sowie Musical und Staging. In “Spezial-Konzerten” präsentieren die Fachlehrer ihre Instrumente und lassen sie auf ganz besondere und spannende Art und Weise erklingen. Darüber hinaus können Kinder und Erwachsene beim Instrumentenkarussell alle Instrumente aus dem Unterrichtsangebot ausprobieren und kennenlernen.

Auch in diesem Jahr findet eine spezielle Beratung für erwachsene Interessenten statt. Abgerundet wird der Tag durch rockige Live-Musik von Bands der Abteilung Jazz & Rock sowie durch Darbietungen von Schülern der Musical Abteilung.

Eltern-Kind-Kurse

Neben dem Tag der offenen Tür weist die Musikschule auch darauf hin, dass der neue Kurszyklus für “Musikmäuse I und II”, ein Angebot für Mütter mit Babys im Alter von vier bis elf und von zwölf bis 18 Monaten, sowie die Musikzirkus-Kurse I und II für Kleinkinder zwischen anderthalb und drei und drei bis viereinhalb Jahren in Begleitung eines Erwachsenen in diesen Tagen beginnt.

Die kindgerechten und musikalisch-spielerischen Kurse laufen unter der Leitung von ausgebildeten Dozentinnen bis zum Sommer und finden einmal wöchentlich im Elementarraum der Karl-Musikschule, Paulinstraße 42 b/c,statt. Der Unterricht umfasst das gemeinsame Singen, Bewegen und Tanzen, das Spiel mit einfachen Instrumenten wie Klanghölzer, Glöckchen und Rasseln oder einfach nur die Freude am Hinhören. Kursübersichten und Anmeldung im Internet (www.musikschule-trier.de) oder per Telefon: 0651/718-1441.



