Tagesbaustelle Im Aveler Tal

TRIER. Am Freitag, 16. März, stellen die Stadtwerke Trier nach Tiefbauarbeiten die Straßenoberfläche in der Straße Im Aveler Tal im Kreuzungsbereich Am Grüneberg wieder her. Dazu wird nach dem morgendlichen Berufsverkehr eine Ampel eingerichtet, die voraussichtlich bis nachmittags den Verkehr an der Baumaßnahme vorbei leitet.

Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



