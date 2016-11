Tagesbaustelle in der Südallee

TRIER. In einer Tagesbaustelle reparieren die Stadtwerke Trier am Dienstag, 22. November, von 8.30 Uhr bis in den Nachmittag hinein eine Erdgasleitung in der Südallee auf Höhe der Eberhardstraße. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Auch aus der Hindenburgstraße kommend, steht an diesem Tag nur eine Fahrspur in die Südallee zur Verfügung. Für Fragen zur Baumaßnahme stehen die Stadtwerke unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)

