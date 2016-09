Tagung zu Trier-West

TRIER. Unter dem Motto ″Das ist unsere Stadt″ werden am 17./18. Oktober Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu den Sozialräumen von Familien in Trier-West/Pallien präsentiert. Für das Kooperationsprojekt des Jugendamts, der Universität und deren Freundeskreis wurden Fragebögen verschickt und 24 vertiefende Interviews mit Bewohnern des Stadtteils geführt. Am Montag, 17. Oktober, findet ab 17 Uhr, in der Europäischen Kunstakademie, Aachener Straße, eine öffentliche Tagung zu den Ergebnissen statt. Am Dienstag, 18. Oktober, folgt ab 9.30 Uhr im Palais Walderdorff eine Experten-Anhörung. Dafür ist eine Anmeldung bis Dienstag, 4. Oktober, per E-Mail erforderlich: sro@uni-trier.de. (tr)

