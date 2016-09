REGION. Noch drei Highlights offeriert das Mosel Musikfestival in den kommenden Tagen, dann fällt für 2016 der Vorhang − mit Händels ″Messias″ im Trier Dom. In der Vorweihnachtszeit folgt schließlich noch die Zugabe.

Trio con Abbandono

Drei hingebungsvolle Frauen gründen ein Trio mit Hingabe und nennen es Trio con Abbandono. Cellistin Anne-Lise Cassonet, Claudia Iserloh am Akkordeon und Klarinettistin Beate Müller entlocken am Freitag, 30. September, 20 Uhr, in der Synagoge Wittlich, ihren Instrumenten Klangfarben, auf die jedes ausgewachsene Orchester neidisch werden kann. Feurig und leidenschaftlich, mit vielen Ohrwürmern und energiegeladenen Tänzen spielen die drei Musikerinnen auf Einladung des Mosel Musikfestivals in ihrem Programm ″Tango, Czárdás und Klezmer″ Werke von Astor Piazolla, Gerardo Matos Rodriguez, Béla Bartók und anderen. Die geduldige Anne-Lise, die zuverlässige Claudia und die kreative Beate leben den argentinischen Tango, den ungarischen Csárdás und den aus dem Judentum stammenden Klezmer als seien sie damit aufgewachsen.

Trio con Abbandono, Freitag, 30. September, 20 Uhr, Synagoge Wittlich

JTI Classic Lounge

Explodierende Klangfarben, überraschende Improvisationen und elektronische Beats: Willkommen in der groovigen Welt des Frühbarocks. Die Berliner Lautten Compagney unter der Leitung von Wolfgang Katschner schlagen am Samstag, 1. Oktober, 21.30 Uhr, gemeinsam mit Sängerin und Songwriterin Mine kreative Brücken zu neuen musikalischen Ufern. In ihrer Barock-Lounge rückt der Barock in die Nähe von Pop, mischt sich Mines Stimme mit Live-Sampling und Sound-Verfremdungen. In den Thermen am Viehmarkt, die an diesem Abend irisierend leuchten, lassen die Barockspezialisten Lautten-Compagney und Mine auf Einladung des Mosel Musikfestivals ein musikalisches Feuerwerk los. Zwischen den Live-Acts legt DJ Daniel Schulze seine chillige Lounge-Musik auf. Die Lautten-Compagney Berlin ist eines der renommiertesten und kreativsten deutschen Barockensembles. Mühelos übersetzen sie die Musiksprache des Barocks ins Heute. 2010 erhielten die Musiker den Echo Klassik für die CD Einspielung des Programms Timeless.

JTI Classic Lounge, Mine und Lautten Compagney, Daniel Schulze, DJ, Samstag, 1. Oktober, 21.30 Uhr, Viehmarktthermen, Trier

