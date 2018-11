TRIER. Das Rathaus reagiert in einer Pressemitteilung auf die heutige Berichterstattung in der Lokalzeitung Trierischer Volksfreund zur Höhe der Pacht für die Tankstelle in der Ostallee. Das Blatt hatte in seiner Donnerstag-Ausgabe geschrieben, die Miete erhöhe sich nach dem Bürgerentscheid von Dezember vergangenen Jahres lediglich um 19,33 Euro pro Monat. Diese Behauptung weist das Rathaus zurück: “Der Betrag ist nicht korrekt.” Nach gesicherten reporter-Informationen beträgt die Mietsteigerung im neuen Pachtvertrag bei mehr als 320 Euro pro Monat. Zudem ist eine lineare Mieterhöhung in den kommenden zehn Jahren mit der BP Deutschland vereinbart.

Im Hinblick auf aktuelle Berichterstattung “19,33 Euro mehr Miete pro Monat” heute im Trierischen Volksfreund stelle die Stadt fest, heißt es in der Pressemitteilung des Rathauses, “dass der in der Berichterstattung genannte Betrag einer Mieterhöhung von 19,33 Euro mehr pro Monat für die Tankstelle in der Ostallee nicht korrekt ist”.

“Da die Stadt Inhalte von privaten Verträgen mit Dritten nicht veröffentlichen darf, können wir lediglich in Absprache mit der BP Europe SE mitteilen, dass die Gesamtpacht einschließlich des bisherigen Umsatzanteils sich im ersten Schritt um 7,3 Prozent erhöht und im Lauf der Jahre weiter steigen wird. Die damit einhergehende Erhöhung der monatlichen Pacht liegt somit um ein Vielfaches höher als die genannten 19,33 Euro”, schreibt das städtische Presseamt in seiner Mitteilung. (tr)



