“Tankstelle unnötig wie ein Kropf”

TRIER. Klare Worte von Karl Biegel (CDU) am Donnerstagabend im Steuerungsausschuss: “Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen”, sagte der Stadtrat und CDU-Chef von Euren, “und immer wieder habe ich gehört: Diese Tankstelle ist überflüssig wie ein Kropf!” Biegel gehört neben Bertrand Adams und Michael Witzel zu den aktuell drei Abtrünnigen in der CDU-Fraktion. Sie teilen nicht die Mehrheitsmeinung in der Union, die Aral-Tankstelle in der Ostallee entweder am jetzigen Standort zu erhalten oder auf das nahegelegene Stadtwerke-Gelände am Alleencenter umzusiedeln. Knapp zwei Stunden lang diskutierte der Ausschuss zum Thema – ohne Ergebnis. Allerdings nahm Dezernent Andreas Ludwig (CDU) den Auftrag mit auf den Weg, weitere Verhandlungen mit der BP-Deutschland zum möglichen Umzug auf das SWT-Gelände zu führen.

“Diese gesamte Diskussion ist absurd”, sagte Reiner Marz von den Grünen. “Es geht hier doch überhaupt nicht um eine Tankstelle, sondern um einen Supermarkt mit angeschlossener Zapfsäule.” Auch der Grüne machte seinem Unmut deutlich Luft: “Ein Teil des Rates zieht den Schwanz ein!” Diesen Vorwurf wiesen sowohl Thomas Albrecht (CDU) als auch Tobias Schneider (FDP) scharf zurück. Schneider gab ebenso wie Matthias Koster von den Linken zu bedenken, “sollte das erforderliche Quorum beim Bürgerentscheid nicht erreicht werden, aber trotzdem 10.000 Menschen für den Erhalt der Tankstelle stimmen und die Mehrheit haben, könnte das zu erheblichem Unmut führen”. Beim Bürgerentscheid müssen bei mehr als 80.000 Wahlbeteiligten mindestens rund 13.000 Ja-Stimmen – unabhängig von der Wahlbeteiligung – abgegeben werden.

Schneiders Einwand konterte Biegel mit dem Hinweis: “Selbst dann, sollte das Quorum nicht erreicht werden, ist das Demokratie.” Für den Christdemokraten stand ohnehin zweifelsfrei fest: “Bereits 2004 und zuletzt vor fünf Jahren haben wir uns eindeutig entschieden, dass 2017 mit der Tankstelle Schluss ist. Deswegen können wir jetzt nicht dauernd nach rechts und links springen.” Damit lag Biegel auf einer Linie mit Marz (“Ich habe hier ein Déjà-vu!”), der dennoch “mit Bauchschmerzen” die Zustimmung seiner Fraktion zum möglichen Kompromissvorschlag signalisierte: “Lieber machen wir kleinen Unsinn als großen Unsinn.”

Mit dem Ja der Grünen zum Umzug der Aral-Tankstelle auf das SWT-Gelände am Alleencenter hätte der Alternativvorschlag von Dezernent Ludwig am kommenden Donnerstag im Stadtrat eine klare Mehrheit, sofern der Christdemokrat bis dahin mit dem Konzern weitgehend Einigkeit über die Konditionen erzielt. Das Zünglein an der Waage sind dann die Initiatoren des Bürgerbegehrens. Auch sie müssen dem Kompromiss zustimmen. Tun sie das nicht, muss der Rat am Donnerstag über den Antrag auf Bürgerentscheid abstimmen. Der Wahlgang soll dann am 10. Dezember stattfinden.

“Für uns steht erst einmal der Antrag auf Bürgerentscheid im Raum”, sagte Rainer Lehnart von der SPD, “und darüber sollten wir abstimmen.” Dem hielt Thomas Albrecht von der CDU, der sich für den Umzug auf SWT-Gelände aussprach, entgegen: “Findet der Bürgerentscheid eine Mehrheit für den Erhalt der Tankstelle, sind wir bei den Veränderungen am jetzigen Standort auf die BP angewiesen, weil die Entscheidung ja nur vorsieht, den Vertrag zu verlängern.” Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) wollte das nicht so stehenlassen: “Das ist dann eine Frage des Privatrechts”, sagte der Jurist, “der Bürgerentscheid betrifft jedoch öffentliches Recht.”

Der Stadtchef enthielt sich am Donnerstagabend weitgehend der Diskussion. Nur den Hinweis Albrechts auf die “doch hohen Kosten” des Bürgerentscheids von über 200.000 Euro konterte Leibe kurz, aber deutlich. “Demokratie kostet Geld, Herr Kollege Albrecht!” (et)

Stenogramm

Für Ende Oktober erwartet Oberbürgermeister Wolfram Leibe das sicherheitstechnische Gutachten zum französischen Atomkraftwerk Cattenom als Ergänzung zum bereits vorliegenden juristischen Gutachten. Dann soll über die Klage gegen den Atommeiler entschieden werden. Die ist laut Leibe nur vor einem französischen Gericht möglich. In Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurde das Öko-Institut aus Freiburg mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt. Federführend ist dort Professor Manfred Mertins.

Trotz des Rückziehers der Deutschen Bahn will Leibe sich in Berlin weiter dafür einsetzen, dass Trier von 2030 wieder an den IC-Fernverkehr der Bahn angeschlossen wird. “Ich war doch sehr überrascht, als der Kollege Ludwig mir mitteilte, dass Trier nun doch nicht mehr in den Planungen der Bahn für 2030 auftaucht”, sagte der Stadtchef, der neue Gespräche mit dem Unternehmen ankündigte, “damit wir Trier wieder ans IC-Netz zurückholen, weil wir uns nicht dauernd auf Luxemburg verlassen können”. (et)



