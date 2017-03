Tanz auf vielen Hochzeiten

TRIER. Entscheidung gefallen: Die Stadt wird sowohl das Burgunderviertel auf der Kürenzer Höhe als auch das Areal der ehemaligen Jägerkaserne in Trier-West von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) kaufen. Der Kaufpreis für beide Flächen soll deutlich unter zehn Millionen Euro liegen. Beim Burgunderviertel steigt die EGP nicht nur als späterer Entwickler, sondern auch direkt als Käufer ein. Die EGP wird 75 Prozent des Geländes erwerben. Beide Flächen spielen eine wichtige Rolle auf dem städtischen Wohnungsmarkt. Hier ist die Lage mit hohen Mieten und explodierenden Grundstückspreise extrem angespannt. Auch der neue Flächennutzungsplan (FNP), über den der Stadtrat heute Abend entscheidet, soll zur Entspannung beitragen. Beide anvisierten, potenziellen Baugebiete auf Mariahof (Brubacher Hof) sowie zwischen Euren und Zewen (Langenberg) sind umstritten. Nach gesicherten reporter-Informationen deutet sich mit marginalen Änderungen indes eine klare Mehrheit im Rat für den Brubacher Hof an. Langenberg soll dann im zweiten Schritt entwickelt werden.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) wird heute Abend im Rat das Wort ergreifen. “Leben und Arbeit in Trier” überschreibt der Stadtchef seine Rede. Leibe wird erneut für den von ihm selbst und Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) vorgelegten FNP werben. Den haben beide von ihren jeweiligen Vorgängern geerbt. Vor zwei Jahren machte der Rat Ex-Oberbürgermeister Klaus Jensen (SPD) und Ex-Baudezernentin Simone Kaes-Torchiani (CDU) einen dicken Strich durch deren FNP-Rechnung: Der Plan wurde nicht verabschiedet.

Das Duo Leibe/Ludwig will nun erreichen, was Jensen und Kaes-Torchiani misslang. Der FNP soll zwei Jahre nach der ersten Vorlage jetzt auf den Weg gebracht werden − zumal aus dem ursprünglichen FNP2025 nun bereits ein FNP2030 geworden ist. Denn Trier als sogenannte Schwarmstadt braucht neue Baugebiete, zumal die Nähe zu Luxemburg den Druck auf dem Wohnungsmarkt zusätzlich erhöht. Trierer Makler profitieren händereibend von der angespannten Lage. Dort gilt die Devise: “Luxemburger zahlen fast jeden Preis!” Trier profitiert nicht nur von den ausgabefreudigen Nachbarn, sondern gerät so gerade auf dem Wohnungsmarkt auch unter hohen Druck.

“Wir brauchen einfach so viel Bauland”, sagen Leibe und Ludwig unisono. Deswegen fassen Stadtchef und Baudezernent nicht nur den Brubacher Hof und Langenberg (“Brubach vor Langenberg, weil Brubach schneller zu entwickeln ist.”) ins Auge, sondern auch Verdichtungspotenziale in Trier-Nord, wo bis zu 100 zusätzliche Wohneinheiten entstehen sollen, sowie das Burgunderviertel auf der Kürenzer Höhe und die Jägerkaserne in Trier-West. Die Stadtspitze muss auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, um den immensen und stetig steigenden Druck vom hiesigen Wohnungsmarkt zu nehmen.

Weil Erschließung und Entwicklung aller Flächen keine Frage von Monaten, sondern von Jahren ist, brauchen die Planer im Rathaus Sicherheit, wo in den kommenden zwölf Jahren überhaupt gebaut werden darf. Wobei klar ist: Der FNP ist kein Baubeschluss, sondern die rechtliche Grundlage dafür. Änderungen innerhalb der auf den FNP folgenden Beschlüsse sind jederzeit möglich.

Die Gegner der beiden potenziellen Baugebiete auf Mariahof sowie zwischen Euren und Zewen treibt vor allem die ungelöste Verkehrsproblematik mit steigendem Durchgangsverkehr um. Ludwig sichert mit Blick auf Mariahof jedoch Entspannung zu: Die Aulbrücke soll ausgebaut werden, der Kreisel am Mattheiser Weiher kommen. Auch Lärmschutzmaßnahmen stellt der Christdemokrat in Aussicht. Die Fehler bei der Entwicklung des Petrisberges sollen sich nicht wiederholen.

Unabhängig von der Verkehrsproblematik lehnen die drei Naturschutzverbände NABU, BUND und Pollichia die Bebauung des Brubacher Hofes – wie bereits vor zwei Jahren – ebenso wie die Trierer Grünen grundsätzlich ab. “Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Naturschutz- und Umweltverbände dieses Vorhaben wegen der unmittelbaren Nähe des Gebietes zum Mattheiser Wald aus naturschutzfachlichen Gründen ablehnen”, schreiben die Verbände in ihrer ausführlichen Stellungnahme an Verwaltung und Rat.

Im Burgunderviertel und auf dem Gelände der Jägerkaserne (siehe unten) hat die Stadt jetzt schon Planungshoheit. Auf der Kürenzer Höhe steht die EGP als Entwickler bereits in den Startlöchern, in Trier-West soll das Investorenverfahren nach dem Kauf anlaufen. Hier wie dort gilt der städtische Grundsatz: 25 Prozent der Wohneinheiten müssen im sozialen Wohnungsbau entstehen. Im Burgunderviertel sind inzwischen 44 Wohnungen für Flüchtlinge entstanden. Dieses Areal bleibt in städtischem Besitz. Die übrigen 75 Prozent wird die EGP als städtisches Unternehmen unter der Regie des Rathauses entwickeln.

Voraussichtlich am 6. April soll der Stadtrat über den Ankauf beider Flächen − Jägerkaserne und Burgunderviertel − entscheiden. Die Kaufsumme soll deutlich unter zehn Millionen Euro liegen. Aktuell dauern die Verhandlungen zwischen der Stadt und der BIMA noch an. (et)

Jägerkaserne

Die Jägerkaserne in Trier-West wurde im April 2014 von der Bundeswehr freigegeben. Die Entwicklung der ehemaligen Kasernenfläche ist eine der Schlüsselmaßnahmen im Stadtumbau Trier-West. Für die Jägerkaserne selbst hat die Stadt am 16. Juli 2014 das Erstzugriffsrecht gegenüber dem Grundstückseigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, geltend gemacht.

Auf der Grundlage des Masterplans Trier-West und des integrierten Handlungskonzeptes wurde für den Bereich der Jägerkaserne die Rahmenplanung durch ein Wettbewerbsverfahren fortgeschrieben. Dabei wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Trier auch der Bereich des ehemaligen Busdepots in der Eurener Straße einbezogen.

Forderungen der Stadt bei der Entwicklung:

♦ Wegfall der großflächigen Geländeaufschüttung. Höhenausgleich zur Jägerstraße durch eine abgerückte Wohnbebauung mit untergeschobenem Gargengeschoss.

♦ Anpassung der Freilegung des Irrbachs an die fachtechnischen Anforderun-gen, Integration der Retention; die weitere Bearbeitung erfordert ein Fachgutachten.

♦ Anpassung der Quartiersgaragen beziehungsweise in Teilen von Tiefgaragen hinsichtlich Lage und Kapazität an sinnvolle Bauabschnitte für in sich abgeschlossene Bauabschnitte.

♦ Anpassung des Erschließungskonzeptes auf die Erfordernisse der Erreichbarkeit und der Wegevernetzung. Abstimmung der Straßenquerschnitte; Barrierefreiheit.

♦ Konkretisierung und Verortung der Spiel-, Sport und Grünflächen.

♦ Klärung der Abgrenzung öffentlicher und privater Freiflächen.

♦ Erarbeitung der gestalterischen Leitlinien und Prinzipen für ein Gestaltungshandbuch

Voraussichtlicher Zeitplan:

9. März: Vorstellung im Bauausschuss

4. April: Vorstellung im Ortsbeirat Trier-West/Pallien

6. April: Stadtrat − Sanierungssatzung, Ankaufsvorlage



