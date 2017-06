Tanz-Performance vor der Porta

TRIER. Ein nicht alltägliches Tanzerlebnis findet am heutigen Mittwoch um 21 Uhr vor der Porta Nigra statt. Geboten wird eine euro-arabische Tanztheaterperformance von Hannah Ma und The People United.

“I, I will be king. And you, you will be queen. Though nothing will drive them away. We can beat them, just for one day“ beginnt der Titel “Heroes“ von David Bowie, der Hannah Ma zu ihrem Tanzstück inspirierte. Das Projekt mit Künstlern aus Syrien, Frankreich, Spanien, Deutschland und Luxemburg ist eine tänzerische Annäherung an die Frage nach der Notwendigkeit von Krieg.

Ergreifend tanzen die Künstler ihre Erlebnisse und Emotionen, begleitet von elektronischen Klängen und der Oud. Ein Abend, der eine Brücke zwischen der arabischen und westlichen Welt baut.

Eingeladen zum “Fringe-Festival“ bei den Ruhr-Festspielen 2016; nominiert für den Deutschen Engagementpreis 2016; ausgezeichnet mit dem Brückenpreis Rheinland-Pfalz 2015.

Geeignet für Kinder ab 12 Jahren

Tanz: Sergio Mel, Christin Braband, Giovanni Zazzera, Maher Abdul Moaty,

Valentina Zappa, Ayumi Babasaki-Noblet, Hannah Ma;

Musik (live): Mohammed Alaba, Ahmad Abdo

www.hannahmadance.com

Vorverkauf & Abendkasse: 9 / 12 Euro inkl. Geb. (tr)



Drucken