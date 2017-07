Tanzen! Mit Spark!

TRIER. Exzentrisch, kapriziös und abenteuerlustig: Spark sind stürmische junge Wilde in der kreativen Klassikszene. Mit der Energie und dem Biss einer rotzfrechen Rockband zündet ihre Musik und reißt das Publikum mit.

Im Innenhof des Kurfürstlichen Palais, dort, wo Rokoko und Romanik aufeinandertreffen, lädt das Quintett auf einen “Tanz mit Bach, Mozart, Beethoven und Abba“. Leidenschaftlich und lebenslustig wie diese Musiker nun mal sind, streifen sie dabei alle Epochen von Barock, über Rokoko, bis zur Romantik, tauchen ein in die wilden Zwanziger, lassen die Disco-Ära wieder aufleben und auch neuzeitliche Techno-Beats nicht links liegen.

Wenn am Ende die Zuhörer die Badinerie von Bach tanzen und sich anschließend bei Cole Porters Begin the Beguine wiegen, ist der Funke übergesprungen. Spark eben. Die Formation erhielt 2011 den Echo Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen.

Nach dem Konzert erwartet das Publikum ein Musikfeuerwerk im Palastgarten. (tr)



