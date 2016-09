TAT und die Hilfestellung bei sozialen Projekten

TRIER. Es ist bereits eine Erfolgsgeschichte: In dieser Woche bringt die Trierer Initiative ‟Trier Aktiv im Team‟ (TAT) schon zum neunten Mal soziale Einrichtungen und Unternehmen zusammen. Das Prinzip ist einfach: Den sozialen Einrichtungen drückt irgendwo der Schuh und die teilnehmenden Unternehmen helfen, indem sie Mitarbeiter für einen Tag vom laufenden Betrieb für die anstehende Maßnahme freistellen.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Aktion. Ergo musste der Stadtchef Prioritäten setzen: Statt wie gewohnt an der Pressekonferenz (PK) des Stadtvorstandes teilzunehmen, entschied sich der OB für die PK der TAT und fuhr dafür in die neu angemieteten Räume der Ehrenamtsagentur im Gartenfeld. Begrüßt wurde er dort von Carsten Müller-Meine, dem Leiter der Agentur, sowie von Sophie Lungershausen, der neuen Geschäftsführerin der Lokalen Agenda 21, sowie von zahlreichen Ehrenamtlichen und Sponsoren. In seiner Begrüßung unterstrich der OB die Bedeutung der Initiative und wies darauf hin, dass diese Aktion einen Erfolg für beide Seiten bringe, weil die Mitarbeiter der Unternehmen so auch zu völlig neuen Eindrücken und Erkenntnissen kommen könnten. Auf etwas aber legte der Oberbürgermeister besonderen Wert: ‟Diese Initiative kompensiert keine Pflichtaufgaben der Stadt." Vielmehr könnten so Projekte ehrenamtlich umgesetzt werden, ‟die ansonsten null Chance auf Realisierung gehabt hätten."

Eine erste Bilanz der am Montag begonnenen Projektwoche zog Projektleiter Carsten Müller-Meine. Demnach werden in diesen Tagen 20 Projekte unter der Mitwirkung von 27 Unternehmen umgesetzt. Zwei Unternehmen seien erstmalig dabei, drei Unternehmen haben sich schon acht oder neun Mal beteiligt und 27 gemeinnützige Einrichtungen aus Trier wirken ebenfalls mit. Die TAT gibt es nach den Worten von Müller-Meine seit 2008, seither haben sich 156 unterschiedliche Unternehmen an den Arbeiten beteiligt und gemeinsam mit Trierer Einrichtungen rund 260 Projekte bei über 120 gemeinnützigen Einrichtungen umgesetzt.

Die diesjährige Projektpalette reicht von der Anfertigung eines neuen Unterbaus die Weihnachtskrippe der Pfarrei St. Matthias über die Gestaltung eines Weidentipis im Garten der Katholischen Kindertagesstätte St. Paulin bis hin zu einem Beauty-Tag für Bewohnerinnen des Notaufnahmeheims für Frauen, Maria Goretti. ‟Es geht immer darum, mit sozial engagierten Unternehmen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, was ohne TAT nicht hätte verwirklicht werden können‟, unterstrich Sophie Lungershausen.

Das wäre vermutlich auch bei der Kräuterspirale in der Grundschule St. Ausonius in der Langstraße der Fall gewesen. Bärbel Molter, Lehrerin an der Schule, war das ungenutzte Land hinter der Schule aufgefallen. In Gesprächen sei dann die Idee aufgekommen, hier einen Schulgarten anzulegen. Das aber sei keine einfache Sache gewesen, erinnerte sich Schulleiter Norbert Ruschel. Neben vielen Helfern habe man auch Maschinen dazu benötigt. Also habe sich die Schule an die Initiative TAT gewandt. Im ersten Anlauf vor zwei Jahren habe das nicht geklappt, in diesem Jahr sei das Vorhaben aber binnen zwei Wochen bewilligt worden. Der Schulleiter zeigte sich erfreut über die Unterstützung, die im kommenden Frühjahr mit der Bepflanzung der Kräuterspirale ihren Abschluss finden wird. -rl-