TRIER. Der Gesetzgeber verschärft in mehreren Schritten die Anforderungen an die Kassenführung. Die Finanzverwaltung richtet bei Betriebsprüfungen aktuell verstärkt den Fokus auf vorhandene Kassensysteme. Zur Verhinderung von Umsatzverkürzungen oder Steuerhinterziehungen mit Hilfe moderner Registrierkassen wurden umfangreiche Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten eingeführt, insbesondere für digitale Unterlagen. Bereits kleinste Aufbewahrungsfehler, auch von Bedienungsanleitungen oder Programmierungen, können erhebliche Folgen haben.

Wie sich Hinzuschätzungen im Unternehmen vermeiden lassen, erfahren Interessenten in der Informationsveranstaltung “Tatort Kasse! Neue Regeln für die Kassen- und Buchführung” am 24. November um 18 Uhr in der Handwerkskammer Trier (HWK). Im Mittelpunkt stehen die Fragen, welche Kassensysteme es gibt, welche Anforderungen an die Kassenführung gestellt werden und für wen der Stichtag 31. Dezember 2016 zur Um- oder Aufrüstung elektronischer Registrierkassen gilt. Eine Anmeldung bis zum 18. November ist erforderlich: E-Mail: igrundheber@hwk-trier.de. (tr)