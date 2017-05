Technikprobleme im Rathaussaal

TRIER. Da staunten die Ratsmitglieder nicht schlecht: großvolumige weiße Luftschläuche quollen am Mittwoch aus den Eingängen des Großen Rathaussaales. Des Rätsels Lösung: Seit Montag dieser Woche lässt sich die Heizung des Rathaussaales nicht mehr abstellen. Angesichts der doch angenehmen Außentemperaturen zeigte der Einsatz der Heizzentrale rasch Folgen – die Quecksilbersäule der Temperaturanzeige stieg unaufhaltsam in die Höhe.

Die Techniker arbeiteten an einer Lösung. Doch die war bis zur Sitzung des Stadtrates nicht zu realisieren. Also blieb am Ende nur eine Option: Kühlgeräte mussten die Temperaturen in einen erträglichen Bereich zurückführen. Was denn auch gelang. Oberbürgermeister Wolfram Leibe wird es nicht gefallen haben, aber er nahm es mit Humor. Mit den Worten: “Willkommen zur Sitzung des Stadtrates im gut geheizten Rathaussaal”, begrüßte er die Ratsmitglieder und eröffnete die Sitzung.

Ein weiteres technisches Problem war bislang die Beschallung. Auch nachdem der Raum mit neuer Technik ausgestattet worden war, kamen die Worte der Redner längst nicht an allen Plätzen akustisch gleich gut an. Doch das gehört offenbar nun der Vergangenheit an. “Es muss doch möglich sein, diesen akustisch schwierigen Raum gut zu beschallen”, sagte Leibe und zeigte auf sechs neue Lautsprechersäulen. Und in der Tat – der Einsatz hat sich gelohnt. Zuschauer und Medienvertreter müssen nun nicht länger rätseln, was da gerade von den jeweiligen Rednern gesagt wird. Da sich die Technik bewährt hat, soll sie nun nach den Worten des Oberbürgermeisters auch dauerhaft installiert werden.

Am Ende blieb nur noch ein Problem übrig: Vier Plätze für die Berichterstatter der Trierer Medien sind definitiv zu wenig. Auch da wird man sich noch etwas einfallen lassen müssen. Die Baustellen im Rathaus werden auch künftig die Fachleute beschäftigen. (rl)



